Yan Yana filmi zirveye oturdu

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" filmi izleyiciyle buluştu.

Yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı olarak işe alınan, geçmişi karışık Ferruh arasındaki dostluğu anlatan film, vizyona girdiği hafta sonunda 203 bin 907 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin zirvesine yerleşti.

Yılın şu ana kadarki en iyi açılış performansına imza attı. Bu unvanın önceki sahibi 190 bin 504 seyirciyle açılışını yapan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'e aitti.

Kral Şakir: Dünyalar Karıştı, gösterimdeki ikinci hafta sonunda 113 bin 653 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, toplamda ise 400 bin seyirci baremini geçti. Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'lu Uykucu filmi, 61 bin 931 seyirciyle gösterimdeki üçüncü hafta sonunu üçüncü sırada kapatırken, ilk beşteki tek yabancı film Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz (Now You See Me: Now You Don't) ilk hafta sonunda 52 bin 305 seyirciyle dördüncü basamakta kendine yer buldu. Bir diğer yerli animasyon Pırıl: Saklı Robotlar ise 44 bin 573 seyirciyle beşinci sırada yer alan yapım oldu.