‘Yaratıcı Çocuk Festivali’ Maçka Küçükçiftlik Park’ta başlıyor

Bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilecek, çocuklara ve ailelere kültür-sanat deneyimi yaşatan festivalde 100’ün üzerinde birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlik gerçekleştirilecek.

Bu yıl Yaratıcı Çocuk Festivali’nde, ülkesini ve dünyayı, bilim, sanat, spor yoluyla değiştirebilmiş Einstein, Osman Hamdi Bey, Charlie Chaplin, Galileo, Yuri Gagarin gibi 10 önemli ismin özel çizimlerinin basılı olduğu pelerinler çocuklara dağıtılacak. Bu tema ile ‘Yaratıcı Çocuk Festivali’nde çocukların bilimle, sanatla fark yaratılabileceğinin önemini kavramaları hedefleniyor.

Festival “eğlence”, “eğitim” ve “atölyeler” olmak üzere 3 temel etkinlikler bütününden oluşuyor. Bu etkinlikle, çocukların yanı sıra anne ve babalara da hitap ediyor. Atölyelerde, sanat, enerji farkındalığı, trafik farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm gibi bir çok konuda çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacaklar.

Ayrıca, ebeveynler için oluşturulan söyleşi sahnesinde Sunay Akın, Dr. Özgür Bolat, Şermin Yaşar, Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Dilara Koçak, Prof. Dr. Selçuk Şirin, Prof. Dr. Bedirhan Üstün ve Ceyda Düvenci gibi konularında önde gelen uzmanlar bilgi aktarımında bulunacak.

Çocuklara eğlendirirken öğretmek, keşif yolculuğuna çıkartmak, kültür ve sanatı özümsetmek ve ebeveynlere de katkı sunmayı hedefliyor.

Yaratıcı Çocuk Festival’in temel amacının çocuklarla onları büyütenleri ayrıştırmadan, festivalin eğlence bölümünde ise Gösteri Sahnesinde 30’un üzerinde konser, neşeli kortej, mim sanatçıları, jonglörler, balon katlama sanatçıları, yüz boyama köşeleri, sihirbazlar ve önemli markaların stand etkinlikleri yer alıyor.