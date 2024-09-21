Yarım asırlık sanat yolculuğunun hikâyesi

Sanat dünyasında uzun yıllar süren birikim ve tutkunun eseri olan Taviloğlu Koleksiyonu, 21 Eylül - 15 Aralık 2024 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Mustafa Taviloğlu’nun 1972 yılında büyük bir heyecanla başlattığı bu koleksiyon, 903 sanatçının 2.412 eserini barındırarak Türkiye’nin en önemli sanat birikimlerinden biri haline geldi. Sergi, İstanbul’un kültür sanat mekânlarında düzenlenecek ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İstanbul’un sanat haritasında önemli bir yere sahip olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Artİstanbul Feshane, Müze Gazhane, Likör Fabrikası, Galeri Eyüpsultan ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi gibi yedi farklı mekânda sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergi, farklı mekânların kültürel ekosisteme kattığı değeri gözler önüne seriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ve Contemporary Istanbul Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek bu etkinlik, aynı zamanda Türkiye’de kültürel mirasa olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Bir Koleksiyoner Hikâyesi ismiyle sunulacak olan sergi, Taviloğlu’nun yarım asırdan uzun süren birikiminin eseri. Koleksiyonun kurucusu Mustafa Taviloğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada koleksiyonun bir bütün olarak sergilenmesinin en büyük arzusu olduğunu belirtti. Taviloğlu, İstanbul’un bu denli geniş bir sergiye ev sahipliği yapabilmesi için birçok kurumun destek verdiğini vurgulayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İş Sanat gibi kurumlara teşekkürlerini iletti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise serginin İstanbul’un kültür-sanat potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti. Taviloğlu’nun koleksiyonerlik serüveninin örnek teşkil ettiğini ifade eden İmamoğlu, İstanbul’un kültür başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Kültür ve sanatın yeni adresi

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’un son beş yıl içinde büyük bir kültürel değişim yaşadığını belirterek, Taviloğlu Koleksiyonu’nun şehre kazandırılan yeni mekânların kültürel mirasa kattığı değerin en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. İstanbul’un iki yakasında eşzamanlı olarak açılan kültür merkezleri ve müzeler, şehrin sanat yaşamını derinleştiren bir ekosistem oluşturuyor. Polat, serginin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

İş Sanat ve Contemporary Istanbul Vakfı’ndan destek

Serginin ana sponsorlarından biri olan İş Sanat’ın Genel Müdürü Zuhal Üreten, 50 yılı aşkın bir süre içinde oluşturulmuş bu koleksiyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Koleksiyonun tamamının sanatseverlerle buluşacağı bu serginin, Türkiye sanat camiasına katkı sağladığını vurgulayan Üreten, böylesine zengin bir koleksiyonu desteklemenin büyük bir sorumluluk olduğunu ekledi. Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise Taviloğlu Koleksiyonu’nun dünya çapında ses getirecek bir etkinliğe dönüştüğünü ifade etti. Bu serginin Türkiye’nin kültür ve sanat dünyasında büyük bir iz bırakacağını belirten Güreli, genç koleksiyonerlerin de bu sergiden ilham alarak yeni Mustafa Taviloğlu’lar yaratılmasını umduklarını dile getirdi.

Neslihan Muratbeyoğlu Aktürk tarafından koordine edilen ve Ekmel Ertan’ın proje tasarımıyla hayata geçirilen serginin küratöryal düzenlemeleri Derya Yücel ve Marcus Graf tarafından yapılırken, mekân tasarımı ise ünlü mimarlar Murat Tabanlıoğlu ve Emre Arolat’a emanet edildi.