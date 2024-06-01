Yarının Kadın Yıldızları projesi ile sanatta fırsat eşitliği

Günay DEMİRBAĞ

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonumuz kapsamında şimdiye kadar 107 genç müzisyeni desteklediklerini belirten Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Murat Bilgiç ile proje ve kapsayıcılığı konusunda bir söyleşi gerçekleştirdik:

"Yarının Kadın Yıldızları" projesi ile ilgili genel bir bilgi verebilir misiniz?

1950 yılında kurulmuş Türkiye’nin ilk ve tek özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olarak, çalışmalarımızı tam 74 yıldır kesintisiz bir şekilde kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yürütüyoruz.

Ülkemizin 100 yılı aşan kalkınma yolculuğunda ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ayrılmaz bir bütün olarak görüyor ve sürdürülebilir geleceğimizi destekleyecek stratejik öneme sahip tüm alanlarda aktif bir rol oynuyoruz. Kalkınmanın kültürle organik bir bağına inanan bir kurum olarak, ülkemizde kültür sanatın gelişmesi için çalışan ve tiyatrodan sinemaya klasik müzikten caza bugün artık kültür yaşamımızın vazgeçilmez unsurları hale gelmiş pek çok köklü festivali düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nı (İKSV) 1990 yılından bu yana destekliyoruz.

Bu iş birliğinin bir uzantısı olarak, sanatta fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 2018 yılında İKSV ile “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu” projemizi hayata geçirdik. Amacımız bu fon sayesinde üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmak.

TSKB'nin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki vizyonunu nasıl tanımlıyorsunuz? Bu projelerinizde ne tür hedefler belirlediniz?

TSKB olarak, kurulduğumuz günden beri yürüttüğümüz toplumsal fayda odaklı projelerimiz ve insan kaynakları politikamızla toplumsal cinsiyet eşitliğine yatırım yapıyoruz. 11 kişiden oluşan yönetim kurulumuzun 4’ünü kadın üyelerimiz oluşturuyor. Toplam bankacılık kadromuzun cinsiyet kırılımında da kadınların ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim.

Eğitimde ve sanatta fırsat eşitliğini desteklemek üzere başlattığımız Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonumuzun yanı sıra 2017 yılında TEV iş birliğiyle oluşturduğumuz Eğitimden Üretime Burs Fonumuz ile şimdiye kadar yüzlerce genç kadın öğrencinin hayatlarında yepyeni yollar açılmasına aracılık ederken ülkemizi ileriye taşıyacak bu yatırımlarla sürdürülebilir geleceğimize de hizmet ediyoruz.

Eğitimden Üretime Burs Fonumuz kapsamında öğrencilere burs desteği sağlarken öğrencilerin profesyonel kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için çeşitli mentörlük programları da sunuyor, genç kadınları iş yaşamına güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca TSKB olarak, SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) iş birliğiyle ülkemizde kadın istihdamının desteklenmesi ve iş yerinde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi hedefiyle hayata geçirdiğimiz “Eşit Adımlar” platformumuzda, Türkiye’den ve dünyadan başarılı uygulamaları, güncel haber ve gelişmeleri paylaşarak bu alanlardaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz.

Bu yıl desteklenen 17 genç kadın müzisyeni seçme sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Hangi kriterler göz önünde bulunduruldu?

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonumuza yurt dışında bir müzik okulundan lisans veya lisansüstü seviyesinde kabul alan, yurt dışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Her yıl olduğu gibi bu sene de fonumuza dünyanın farklı ülkelerinde müzik eğitimlerini sürdüren pırıl pırıl pek çok üstün yetenekli gencimiz başvuruda bulundu. Başvurular, İKSV’nin üyeleri arasında çok kıymetli sanatçılarımızın ve akademik olarak da müziğin içinde yer alan son derece seçkin jüri üyeleri tarafından farklı parametreler dikkate alınarak değerlendiriliyor. 2024 yılı başvuruları da büyük bir titizlikle değerlendirilerek farklı branşlardan 17 gencimiz belirlendi.

“Kıymetli gençlerimizin hepsi ayrı ayrı birer başarı hikayesi”

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonumuz kapsamında şimdiye kadar 107 genç müzisyenimizi destekleme fırsatı bulduk. Esasında bu fondan yararlanmaya hak kazanan kıymetli gençlerimizin hepsi ayrı ayrı birer başarı hikayesi. Küçük yaşlarda sanat eğitimlerine başlayan Yarının Kadın Yıldızları bursiyerlerimiz, Türkiye ve dünyadaki önemli orkestralarda yer alıyor simge salonlarda konserler vererek göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar.

Bu yılın kanaat önderi keman sanatçısı Hande Küden

Bilgiç: "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonumuzdan yararlanmaya hak kazanan üstün yetenekli müzisyenlerimiz her yıl İKSV İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleşen Yarının Kadın Yıldızları özel konserinde sahne alarak İstanbul’daki sanatseverlerle buluşuyor.

Bu sayede sahne deneyimlerini de artırma fırsatı bulan genç sanatçılarımız aynı zamanda müzik dünyasının önde gelen isimleriyle aynı sahneyi paylaşıyor. Şimdiye kadar İdil Biret, Ayla Erduran ve Gülsin Onay gibi çok kıymetli müzisyenlerimizin kanaat önderi olduğu projemizin bu yılki kanaat önderi, 2019 yılında Berlin Filarmoni Orkestrası kadrosuna katılan başarılı keman sanatçımız Hande Küden oldu. Genç müzisyenlerimizle aynı sahneyi paylaşan Küden, performansıyla büyülerken kariyerlerinin başındaki genç yıldızlarımıza ilham oldu" dedi.