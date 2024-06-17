'Yatay Derinlik' sergisi sanatseverlerle buluştu

Serginin açılışına, cemiyet, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Usta sanatçının eserlerinde kullandığı tüm uygulama tekniklerinin sunumu, Uğur Batı küratörlüğünde gerçekleşti. Sergi, Gaye Donay liderliğinde hazırlandı.

10 saniyelik mutluluk nefesi

İnsanların resmi önünde 10 saniye bir mutluluk nefesi almasını istediğini belirten Devrim Erbil, "Bunların yüzlercesi bir araya geldiğinde, yıllarca bu üst üste eklendiğinde birçok insan mutlu olur. Ben insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Benim resimlerimi sevenler, ona severek bakanlar, baktığı zaman mutlu olanların sayısı arttıkça ben de sanatımda başarılı olduğumu hissediyorum" dedi.

Serginin en güzel yanının olağanüstü bir ortamda, olağanüstü bir küratörle çalışmanın olduğunu aktaran Erbil, hem otel yönetiminin hem de Maji Art Gallery kurucusu Gaye Donay'ın sergiyi ne kadar önemsediğini çok içten bildiğini ve bunun başarısını onlara borçlu olduğunu dile getirdi.

Ziyaretçiler arasında ünlü sanatseverler de vardı

Sergiyi gezenler arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve şarkıcı Keremcem de vardı. Keremcem, Devrim Erbil'in çağdaş Türk resminin ve sanatının duayenlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, sergide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Devrim Erbil'in sergisi, temmuz sonuna kadar gezilebilecek.