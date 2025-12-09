Yayıncı ve şair Nazar Büyüm anılıyor

Yayıncı, şair, yazar, çevirmen ve reklamcı kimlikleriyle tanınan Nazar Büyüm, Türkiye’de çağdaş yayıncılığın gelişiminde belirleyici bir rol oynadı. 2024 yılında hayatını kaybeden Büyüm, Adam Yayınları’nın yanı sıra Anadolu Yayıncılık ve Ana Yayıncılık aracılığıyla önemli edebiyat ve ansiklopedi projelerine imza attı.

Agos gazetesinin Harbiye’deki Anarad Hığutyun Binası’nda saat 18.30’da yapılacak etkinlikte Sevengül Sönmez, Turgay Fişekçi ve Rober Koptaş konuşmacı olarak yer alacak. Şair ve çevirmen Cevat Çapan ise özel bir video ile anılarını paylaşacak.

Nâzım Hikmet’ten Yaşar Kemal’e uzanan geniş bir külliyatı okurla buluşturan Nazar Büyüm’ün kültürel mirası, müzik dinletisiyle zenginleşen bu etkinlikle bir kez daha hatırlatılacak.