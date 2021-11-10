Yayıncılığın paydaşları Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nde buluşacak

Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin desteklediği konferansa; kitaplara yaratıcı emek veren yazar, editör, çevirmen ve sanatçılar; yayınevi çalışanları, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, e-ticaret firmaları, dijital çözüm firmaları, tedarikçi firmalar; akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve medyadan yetkililer katılıyor.

On birinci yılında yayıncılık sektörünün girdiği ağır ekonomik krizin gölgesinde gerçekleşecek konferansın açılış konuşmasını, edebiyatımızın çok sevilen şairlerinden Birhan Keskin; kapanışını da Nobel ödüllü, dünyaca ünlü yazar Orhan Pamuk yapacak.

Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Bodour Al Qasimi’nin de video konuşmayla katılacağı konferansta yayıncılığımızın genç sesleri panelde bir araya gelecek. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Kocatürk, sektörümüzde pandemi öncesi ve sırasında yaşanan büyük dönüşümün geleceğe etkilerini yorumlayacak.

Sansürden yayıncılık ilkelerine, iklim krizinden kültürel çeşitliliğe, finansal öngörülerden ticaret savaşlarına önemli konuları alanında uzman konuşmacılar yorumlayacak. Metis Yayınları Kurucu Yayın Yönetmeni Semih Sökmen, PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral, ülkemizin en önemli finans danışmanlarından Erdal Kesrelioğlu, iklim direnci uzmanı Naz Beykan özgün içerikleriyle kitap dünyamıza seslenecekler.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2021 ödül töreni de konferans kapsamında çevrimiçi gerçekleşecek; proje başkanı, editör Müren Beykan bu yılın sonuçlarını değerlendirecek.

PROGRAM

11.00 Açılış

11.15 BİRHAN KESKİN Açılış Konuşması

11.30 BODOUR AL QASIMI Dünya Yayıncılığının 2022 Vizyonu

11.45 SEMİH SÖKMEN Yayıncılığın Kültürel Çeşitlilikle İmtihanı

12.00 NAZ BEYKAN İklim Krizinde Geleceğin Yayınevleri

12.15 PANEL - Yayıncılığın Genç Sesleri MEHMET ERKURT, MERVE SEVTAP ILGIN, VOLKAN AKMEŞE

13.15 ZEYNEP ORAL Yayıncılık İlkelerimizle Yarını Kucaklamak

13.30 SÖYLEŞİ - Ticaret Savaşlarının Gölgesinde Kitap Dünyasının Geleceği KENAN KOCATÜRK, BANU ÜNAL

14.30 ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ - Çevrimiçi Dr. MÜREN BEYKAN Yarışmanın 2021 Yılı Sonuçları

14.55 ERDAL KESRELİOĞLU 2022 Ekonomik Görünümü ve Dikkat Noktalarımız

15.15 ORHAN PAMUK Kapanış Konuşması