Yazar Bülent Akyürek vefat etti

‘İçinizdeki Öküze Oha Deyin’ ve ‘Yılgın Türkler’ kitaplarıyla tanınan yazar Bülent Akyürek 57 yaşında hayata veda etti.

Bülent Akyürek kimdir?

Bülent Akyürek, 1969’da Elazığ’da doğdu, genç yaşta Ankara’ya yerleşti ve eğitimini yarıda bırakmasına rağmen edebiyata erken yaşta adım attı. Garsonluk ve fabrika işçiliği gibi farklı işlerde çalışırken roman ve dergiler yayımladı. İtin Biri adlı romanı tiyatroya uyarlandı.

Eserlerinde 35 yaşından sonra belirginleşen düşünsel dönüşüm dikkat çeken Akyürek, roman, deneme/anlatı ve kişisel gelişim türlerinde yazdı.

Yağmur Getiren Fırtına ve Cinnetim Cennetimdir ile yeraltı edebiyatın önemli isimlerinden biri haline gelirken, İçinizdeki Öküze Oha Deyin! adlı bir kişisel gelişim kitabı da yayımladı.