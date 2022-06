Yazar Işıl Gence’den dişil ve eril enerjinin 'DNA’sı

Takip Et

Yazar Işıl Gence, büyük anneannesi Nesie’nin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı “Kadın Su Gibidir Akar Erkek Ateş Gibidir Yakar” adlı kitabında yaşamın merkezinde konumlanan dişil ve eril enerjiyi tüm yönleriyle ele alıyor.

Dijital enstrümanlarla zenginleştirdiği kitabında "dişil ve eril enerjinin DNA’sını" çıkardığını söyleyen Işıl Gence, akıcı anlatım dili ve kurgusuyla okuyuculara gündelik hayatta aradıkları bilgiyi bulabilecekleri pratik bir başvuru kaynağı sunduğunu belirtiyor.

Kitabında kadın ve erkeğe hem kendi içinde hem de birlikte bir bütün olabilmenin yol haritasını sunduğunu kaydeden Gence, “Dijital teknolojilerle desteklediğim kitabımda sağ ve sol beynin nasıl çalıştığından dişil ve eril enerjiyi nasıl dengeleyebileceğimize ve bütünleştirebileceğimize dair bütün kodların şifresini veriyorum. Böylece ilişkilerde puzzle’ın parçalarını tamamlıyorum. Spotify iş birliğinde 26 meditasyonu tek bir kitapta buluşturdum. Kitabımda değindiğim farklı konulara eklediğim meditasyonlarla QR kod ile ulaşan okuyucular, 'Kadın ne söyler, erkek ne anlar?’, ‘İlişkide iletişim kapısını açan doğru sorular nelerdir?’, ‘Korkularımızı meditasyonlarla nasıl dönüştürebiliriz?' gibi soruların yanıtlarını bularak dişil ve eril enerji dengesini yakalayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Dişil ve eril enerjinin cinsiyetsizliğine dikkat çekiyor

Kitabında kadim öğretilerde, doğada, bedenin enerji merkezlerinde ve bilinçaltında konumlanan dişil ve eril enerjiye yönelik farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirten Işıl Gence, “Dişil enerji Toprak Ana’yı, ay ve döngülerini, geceyi, mevsimlerden kışı, yuvarlak yüzeyleri ve şekilleri, esnekliği ve sağ beyni temsil ediyor. Toprak Ana gibi besleyen, var eden, yaşam veren, çoğaltan bir o kadar da ay gibi ışık alan, duygular gibi değişken ancak karanlıkta bile parlayan, ışık saçan bir enerji. Eril enerji ise gökyüzünü, güneşi, mevsimlerden yazı, sabitliği ve sol beyni temsil ediyor. Aynı güneş gibi her zaman sıcaklığı ile var olan, ışığı veren, içimizi ısıtan, güven ve cesaret veren, koruyup kollayan bir enerji. Kitabımda bu iki enerjinin cinsiyetsiz yönüne dikkat çekiyorum. Her kadının kendi içinde eril enerjisi olduğu gibi, her erkeğin de dişil enerjisi olduğunu örnekleriyle anlatıyorum.” dedi.

Dişil ve eril enerji dengesi

Kitabında günümüzde oldukça derinlikten uzak cümlelerle tanımlanan ve yalnızca kadına ya da erkeğe mal edilen dişil ve eril enerji hakkında bilinen yanlışları ortaya çıkardığını kaydeden Yazar Işıl Gence, “Dişil enerji yaratıcı, akışta, kabulde, teslimiyet içinde, anın tadını çıkartan ve anla birlikte akan, kalbi ve sezgileri temsil eden, çekici, şefkatli, bilgelik dolu olan ve şifayı içinde barındıran durağan ve içine alıp şifalandıran bir enerjidir. Eril enerji ise anda mevcut olan, ilerleyen, çözüm yaratan, odaklanan, risk alan, rekabet eden, mantığı temsil eden, güçlü olmasına rağmen merhametli ve bereketli bir enerjidir. Dişil enerji yaşamdan alırken, eril enerji de yaşama veriyor. Bu alışverişi dengeli olarak sürdürmenin yolu ise cinsiyet ayırt etmeksizin her iki enerji türüne sahip olmaktan geçiyor. Kitabımda okuyucularıma dişil ve eril enerji dengesini sağlamanın yollarını göstererek onların ilişkilerine rehberlik ediyorum.” diye ekledi.

"İlişkiler için başucu kitabı"

Seminerlerinde özellikle kadınlarda dişil ve eril enerji farkındalığı yaratarak ilişkilerini doğru yöntemlerini desteklediğini söyleyen Gence, “Kadınlara yönelik düzenlediğim seminerlerimde anlattıklarımı buluşturduğum kitabıma, erkekler için de enerji dengesi sağlamanın şifrelerini ekledim. Böylece erkekleri de eril enerjinin şifa veren, yaşamı iyileştiren yönüyle tanıştırıyorum. Okuyucular kitabımda yer alan dişil-eril testi ile hangi enerjinin daha baskın olduğuna dair bilimsel bilgi edinerek eksiklerini tamamlayabiliyor.” dedi.

