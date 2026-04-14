Yazma eser envanteri 784 bini dijital erişim 13 milyonu aştı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜ­YEK) Başkanlığınca Rami Kü­tüphanesi’ndeki TÜYEK Ser­gi Koridoru’nda açılan sergide usta ismin arşivinden özel not­lar, sanat eserleri ve koleksiyo­nundan nadide örneklere yer verildi. Kültür ve Turizm Ba­kanı Mehmet Nuri Ersoy, açı­lışta yaptığı konuşmada, Sergi­nin Süheyl Ünver’in eşsiz mi­rasını gün yüzüne çıkardığına işaret etti. Ersoy, “Bir milletin asıl gücü, sahip olduğu maddi imkanlardan ziyade, hafızası­nın derinliğinde ve bu hafıza­yı koruma iradesinde saklıdır. Ecdadımızın asırlar boyunca kaleme aldığı yazma eserleri­miz, ilmin, hikmetin, estetiğin ve medeniyet tasavvurumu­zun en berrak tezahürüdür. Bu büyük mirasın korunması, ih­yası ve gelecek nesillere akta­rılması, hepimiz için tarihi bir sorumluluktur” diye konuştu.

1 milyon 155 bin ziyaretçi sayısı

Bakan Ersoy, Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu sorumluluğu büyük hassasiyet, kararlılık ve güçlü iradeyle üstlendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bugün bu sorumluluğu en güçlü şekilde yerine getiren kurumlardan biri olan TÜ­YEK, 784 bini aşkın yazma ve nadir matbu eseriyle yalnızca ülkemizin değil dünyanın en büyük yazma eser hazinele­rinden birini de yönetmekte­dir. TÜYEK tarafından hayata geçirilen ‘www.yek.gov.tr’ por­talı, 640 bin eserin künye bil­gisi ve 483 bin 600 yazmanın dijital görüntüsüyle dünyanın en kapsamlı yazma eser plat­formu konumundadır. Bu plat­form, gerek halkımız gerekse araştırmacılarımız nezdinde büyük bir ilgiyle karşılanmak­tadır. TÜYEK’in dijital kül­liyatına kayıtlı kişilerin sayı­sı 27 bine yaklaşırken ziyaret­çi sayısı ise 1 milyon 155 bine ulaşmıştır. Sitedeki eserlerin görüntülenmesi, 5 milyonun üzerinde rekor rakamlara ulaş­mıştır. 13 milyonu aşan toplam sayfa görüntüleme rakamla­rıyla kültürel mirasımızın kü­resel ölçekte ilgi gördüğünün en güçlü göstergesidir.”

“Süheyl Ünver Hocamız, yal­nızca bir hekim ya da akade­misyen değil aynı zamanda bir hafıza mimarıdır” diyen Ersoy, “Küçük yaşlardan itibaren her şeyi kayıt altına almış, notla­rı, belgeleri ve arşiviyle adeta yaşayan bir kültür atlası oluş­turmuştur. Kıymetli hocamız, 1974 yılında şahsi arşivinin 1800’e yakın defterini, 1250 dosyasını, 108 şahsi eşyası­nı, 63 levhasını, Hoca Ali Rıza Bey’e dair 155 dosyadan oluşan hatırı sayılır bir kısmı Süley­maniye Yazma Eser Kütüpha­nesi’ne bağışlamıştır” dedi.