Yazma eser envanteri 784 bini dijital erişim 13 milyonu aştı
Türk ilim, kültür ve sanat dünyasının mümtaz şahsiyetlerinden merhum koleksiyoner Ahmet Süheyl Ünver’in vefatının 40. yılı dolayısıyla hazırlanan “Mazimizin Bekçisi A. Süheyl Ünver Sergisi” ziyarete açıldı.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanlığınca Rami Kütüphanesi’ndeki TÜYEK Sergi Koridoru’nda açılan sergide usta ismin arşivinden özel notlar, sanat eserleri ve koleksiyonundan nadide örneklere yer verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, Serginin Süheyl Ünver’in eşsiz mirasını gün yüzüne çıkardığına işaret etti. Ersoy, “Bir milletin asıl gücü, sahip olduğu maddi imkanlardan ziyade, hafızasının derinliğinde ve bu hafızayı koruma iradesinde saklıdır. Ecdadımızın asırlar boyunca kaleme aldığı yazma eserlerimiz, ilmin, hikmetin, estetiğin ve medeniyet tasavvurumuzun en berrak tezahürüdür. Bu büyük mirasın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması, hepimiz için tarihi bir sorumluluktur” diye konuştu.
1 milyon 155 bin ziyaretçi sayısı
Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu sorumluluğu büyük hassasiyet, kararlılık ve güçlü iradeyle üstlendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Bugün bu sorumluluğu en güçlü şekilde yerine getiren kurumlardan biri olan TÜYEK, 784 bini aşkın yazma ve nadir matbu eseriyle yalnızca ülkemizin değil dünyanın en büyük yazma eser hazinelerinden birini de yönetmektedir. TÜYEK tarafından hayata geçirilen ‘www.yek.gov.tr’ portalı, 640 bin eserin künye bilgisi ve 483 bin 600 yazmanın dijital görüntüsüyle dünyanın en kapsamlı yazma eser platformu konumundadır. Bu platform, gerek halkımız gerekse araştırmacılarımız nezdinde büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır. TÜYEK’in dijital külliyatına kayıtlı kişilerin sayısı 27 bine yaklaşırken ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 155 bine ulaşmıştır. Sitedeki eserlerin görüntülenmesi, 5 milyonun üzerinde rekor rakamlara ulaşmıştır. 13 milyonu aşan toplam sayfa görüntüleme rakamlarıyla kültürel mirasımızın küresel ölçekte ilgi gördüğünün en güçlü göstergesidir.”
“Süheyl Ünver Hocamız, yalnızca bir hekim ya da akademisyen değil aynı zamanda bir hafıza mimarıdır” diyen Ersoy, “Küçük yaşlardan itibaren her şeyi kayıt altına almış, notları, belgeleri ve arşiviyle adeta yaşayan bir kültür atlası oluşturmuştur. Kıymetli hocamız, 1974 yılında şahsi arşivinin 1800’e yakın defterini, 1250 dosyasını, 108 şahsi eşyasını, 63 levhasını, Hoca Ali Rıza Bey’e dair 155 dosyadan oluşan hatırı sayılır bir kısmı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışlamıştır” dedi.