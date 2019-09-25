Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

25 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen ‘Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ münasebetiyle İslam bilim tarihinin 7 kıymetli şahsiyetinin tema olarak belirlendiği festivalde Türkiye’de 63, yurt dışında ise 25 üniversiteden genç sinemacı senaryo ve kısa film kategorilerinde yarıştı. Toplam 1627 eserin değerlendirmeye alındığı festivalin final gecesinde senaryo kategorisinde 7, en iyi film dalında ise 4 film olmak üzere 11 ödül dağıtıldı.

“Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz”

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO olarak tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla bu yıl teknolojinin ilk kaşiflerini ana tema olarak belirlediğini ifade eden Burkay, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılının ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ ilan edilmesi hasebiyle festivalimiz bu yıl, İslam ilim insanlarının tıptan astronomiye, matematikten fiziğe kadar insanlığın yolunu ne denli aydınlattıklarını yeniden keşfetmemizi sağladı. Bu vesileyle ülkesine ve milletine derin bir muhabbetle bağlı olan Fuat Sezgin Hocamızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Ödül alan genç kardeşlerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

Ethem Sancak’tan Cumhurbaşkanı’na teşekkür

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Ethem Sancak, Bursa’ya her geldiğinde ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi. Osmanlı gibi bir cihan devletinin temellerinin atıldığı Bursa’nın bugün de büyük Türkiye hedefinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Ethem Sancak, BTSO’ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen festivale katılmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Sancak, “Prof. Dr. Fuat Sezgin, yakın zamana kadar ülkemizde maalesef fazla tanınmıyordu. Fuat Sezgin'in bilinilirliğinin artmasında en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Son 17 yılda ülkemize çok büyük değerler kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fuat Sezgin'i de bizlere kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum. Ödül alan genç kardeşlerimizi de kutluyorum” diye konuştu.

Sanat şehri Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tüm özelliklerinin yanında önemli bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi. Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’ni de yeniden hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıkladı.

İki kategoride 11 ödül

Protokol konuşmalarının ardından senaryo ve kısa film olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmaların kazananlarına ödülleri takdim edildi. Senaryo kategorisinde Abbas İbni Firnas temalı ödül Emre Haktan İnevi'ye, Kadızade Rumi temalı ödül Sude Adıbelli'ye, Kındi temalı ödül Aysel Tan'a, El Zehravi temalı ödül Samed Atılay Köse'ye, İbni Heysem temalı ödül Müge Sümer'e, Cabir Bin Hayyan temalı ödül Mutlu Polat'a ve El Cezeri temalı ödül Hasan Aksoy'a verildi.

En iyi kısa film ‘Leke’

Kısa film kategorisinde “Leke” ile yönetmenler Ozan Sihay ve Tufan Şimşekcan birinciliğe layık görülürken, “Karayol” filmiyle İranlı yönetmen Leila Norouzi ikinci, “Arise” filmi ile Tolga Okur ise üçüncü oldu. Murat Acaş ve Pınar Ayaz’ın yönetmenliğini yaptığı “Muhammed Ali” ise BTSO Mansiyon Ödülünü almaya hak kazandı.

Payitaht Abdülhamid’e Onur Ödülü

Festival kapsamında bu yıl ayrıca ilk kez onur ödülleri takdim edildi. TRT’nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa’yı canlandıran oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ile Payitaht Abdülhamid dizisinin Yönetmeni Emre Konuk’un onur ödülüne layık görüldüğü gecede Filistinli bir annenin dramını anlatan Not filminin yönetmeni Nawras Ebu Saleh ve başarılı oyuncu Ufuk Kaplan’a da teşekkür plaketi takdim edildi.