Yeni film stüdyosu projesi: Plato Adana
Adana, sinema sektöründe dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Son teknoloji ile donatılmış stüdyolar, geniş çekim alanları ve profesyonel prodüksiyon imkanlarıyla Plato Adana projesi, ses getirecek yapımlara ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Binlerce kişiye istihdam sağlayacak projenin şehir ekonomisine de büyük katkı yapması bekleniyor.
Sinema sektörüne katkı sağlayacak ‘Plato Adana’nın kurulması için çalışmalara başlandı. Sektöre ve şehre yeni bir soluk getirecek yatırımın, yönetmen ve oyuncular için bir cazibe merkezi olacağı öngörülüyor.
Projenin hayata geçmesi için çalışan ekipte yer alan iş insanı Savaş Yükselyalçın, stüdyoların kurulumu için gerekli hazırlıklara başladıklarını anlatarak, “Bu devasa proje, Adana'nın ekonomik yapısına olumlu katkı sağlayacak, şehre istihdam imkanı sunacak ve Adana'nın turizm potansiyelini de artıracak. Film çekimleri için Adana'ya gelecek olan yerli ve yabancı ekipler, bölgedeki otel, restoran ve diğer hizmet sektörlerine de hareketlilik kazandıracak” dedi.