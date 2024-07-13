Yeni film stüdyosu projesi: Plato Adana

Sinema sektörüne katkı sağlayacak ‘Plato Adana’nın kurulması için çalışmalara başlandı. Sektöre ve şehre yeni bir soluk getirecek yatırımın, yönetmen ve oyuncular için bir cazibe merkezi olacağı öngörülüyor.

Projenin hayata geçmesi için çalışan ekipte yer alan iş insanı Savaş Yükselyalçın, stüdyoların kurulumu için gerekli hazırlıklara başladıklarını anlatarak, “Bu devasa proje, Adana'nın ekonomik yapısına olumlu katkı sağlayacak, şehre istihdam imkanı sunacak ve Adana'nın turizm potansiyelini de artıracak. Film çekimleri için Adana'ya gelecek olan yerli ve yabancı ekipler, bölgedeki otel, restoran ve diğer hizmet sektörlerine de hareketlilik kazandıracak” dedi.