'Yerel Medya ve Gençlik Kısa Film Yarışması'nın sonuçları açıklandı

'Yerel Medya ve Gençlik Kısa Film Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Altındağ'daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen ödül törenine, Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Nazım Maviş, Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve sinemaseverler katıldı.

Törende, 'Mustafa Abide Su Var' filmiyle birincilik elde eden Selim Uyar, 'Hatırla' filmiyle ikinci olan Fevzi Baran ve 'Karton Evler' filmiyle üçüncülük kazanan Serhan Doğan'a ödülleri takdim edildi.

Yerel basın ile gençlik kavramlarının bir araya gelmesi önemli

Programda konuşan Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, yerel medyanın güçlenmesinin öneminden bahsederek, bu alandaki faaliyetlerinden dolayı Anadolu Yayıncılar Derneğine teşekkür etti. Yarışmanın, yerel basın ile gençlik kavramlarını bir araya getirmesi bakımından önem taşıdığına işaret eden Yıldız, "Kısa filmler bence çok daha önemlidir. Çok az cümleyle çok fazla şey anlatılmasına imkan tanır. Dolayısıyla gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, bilinçaltlarındaki kendi gözlemlerini dışa vurabilecekleri böyle bir platform oluşturulması bence muhteşem vizyoner bir iş" ifadelerini kullandı. Yıldız, cesaret gösterip yarışmaya katılanları ve dereceye girenleri tebrik etti.

Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan da sanatın öneminden yola çıkarak böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Burhan, sadece yerel medyanın sorunlarını çözmekle yetinmeyen bir sivil toplum örgütü olduklarını ve ilkini düzenledikleri bu etkinliğin de ilgi duydukları farklı bir alan olduğunu dile getirdi.