Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer kaza geçirdi!

1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasındanın ardından 'Benim De Kalbim Var’ , ‘Çingene Aşkı Paprika’ gibi birçok filmde rol alan, 5 albüm ve 45'likler çıkaran Serpil Örümcer, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Geçirdiği kaza sonuncunda kırılan ayağının kesilme tehlikesi bulunduğunu belirten Örümcer, ameliyat için sevenlerinden yardım istedi ve sosyal medya hesabından şu cümleleri paylaştı:

“Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben yılların sanatçısı Serpil Örünmcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyorlar. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim. Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil. Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum.”