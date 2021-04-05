Yeşilçam'ın Turist Ömer'i 96 yaşında! Google'dan Sadri Alışık doodle'ı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık 96. doğum gününde hatırlandı. Yeşilçam'da pek çok unutulmaz karaktere imzasını atan Sadri Alışık ile ilgili kullanıcılar sosyal medyada pek çok paylaşım yaparken, bir sürpriz de Google'dan geldi ve dünyanın en fazla kullanılan arama motoru Sadri Alışık için hazırladığı doodle'ı anasayfasından kullanıcıları ile paylaştı.

Google tarafından hazırlanan doodle'da Alışık'ın en bilinen karakteri olan Turist Ömer'e yer verildi.

Sadri Alışık kimdir?

5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğan Sadri Alışık, daha çocukluğundan itibaren tiyatroya karşı özel bir ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Önce Beykoz Ortaokulu'ndan mezun olan Sadri Alışık, ardından ise İstanbul Erkek Lisesi'ni tamamladı ve bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne devam etti.

İlk olarak l939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak sahneye çıkan Alışık, 1943'te ise ilk profesyonel oyununa çıktı. Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlayan Sadri Alışık, Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi pek çok toplulukla pek çok oyunda yer aldı.

Sadri Alışık'ın sinema kariyeri ise 1944'te Faruk Genç'in yönettiği Günahsızlar filminde aldığı rol ile başladı ve ardından pek çok filmde daha yer aldı. Özellikle 1964'ten itibaren canlandırdığı Turist Ömer karakteri ve Ofsayt Osman tipleriyle tanınan Sadri Alışık, yaşamı boyunca 200'ün üzerinde filmde yer aldı.

Çok yönlü bir sanatçı olan Sadri Alışık, sadece tiyatro ve sinemada değil, farklı sanat dallarında da eserlere imzasını attı. Bir dönem 45'lik plaklar dolduran ve gazinolarda çalışan Sadri Alışık'ın ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir kitabı, yağlı boya ve kara kalem tabloları da bulunmaktadır.

Hayatının son yıllarında karaciğer, böbrek ve ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri verilmektedir.