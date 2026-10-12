Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan 90 yaşında hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın unutulmaz karakter oyuncularından Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz Güney'in yakın dostu olan ve özellikle kötü adam rolleriyle tanınan oyuncu, uzun yıllardır Avustralya'nın Sidney kentinde yaşıyordu.
Türk sinemasının 1960'lı ve 1970'li yıllarına damga vuran yapımlarda rol alan Nihat Ziyalan'dan acı haber geldi. Uzun yıllardır Avustralya'nın Sidney kentinde yaşamını sürdüren Nihat Ziyalan, 90 yaşında vefat etti.
Yeşilçam'da özellikle kötü adam karakterleriyle tanınan Ziyalan, 1960'lı ve 1970'li yıllarda çok sayıda sinema filminde rol aldı.
Nihat Ziyalan kimdir?
Nihat Ziyalan, Adanalı oyuncu, şair ve yazardır. Sanat hayatına tiyatroyla başlayan Ziyalan, askerlik görevini tamamladıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'na katıldı.
Adana Şehir Tiyatrosu'nun kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı.
Edebiyatla da ilgilenen Ziyalan'ın ilk şiir kitabı "Asık Yüzlünün Biri", 1963 yılında yayımlandı.
Tiyatro ve edebiyat çalışmalarının ardından sinemaya yönelen sanatçı, Yeşilçam'ın tanınan karakter oyuncuları arasına girdi.
Yılmaz Güney'in davetiyle sinemaya adım attı
Nihat Ziyalan'ın sinema kariyerinde çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney önemli bir rol oynadı.
Ziyalan, 1966 yılında Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a giderek sinema filmlerinde oynamaya başladı.
İlk kez Yılmaz Güney'in Mualla Özbek için çektiği "At Hırsızı Banuş" adlı filmde kamera karşısına geçti.
Yılmaz Güney'in yakın dostu olan Ziyalan, sonraki yıllarda Yeşilçam'da özellikle kötü adam rolleriyle tanındı.
Nihat Ziyalan, Yeşilçam döneminde çok sayıda filmde rol aldı. Özellikle "Sezercik Aslan Parçası" filmindeki Nedim karakteriyle tanındı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şiir ve edebiyat çalışmalarını da sürdüren Nihat Ziyalan, kültür ve sanat alanındaki katkılarıyla ödüllendirildi.
Adanalı sanatçıya, Çukurova'nın tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle 2009 yılında Çukurova Ödülü verildi.