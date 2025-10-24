Google Haberler

Yıldız Holding’den Burhan Doğançay’a vefa

Yıldız Holding, çağdaş Türk sanatının öncülerinden Burhan Doğançay’ı, ilham veren yaşamının anlatıldığı “Fısıldayan Duvarlar” belgeseline özel söyleşiyle andı. Etkinlikte sanatçının eserleri, hayatı ve sanata katkıları konuşuldu.

Remziye Karakuş
Yıldız Holding, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı doğrultusunda, Türk çağdaş sanatının dünyaca tanınan ismi Burhan Doğançay’ı özel bir söyleşiyle andı. “Yıldızlı Sohbetler: Fısıldayan Duvarlar ile Sanatın İzinde” başlıklı etkinlik Çamlıca Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Yıldız Holding’den Burhan Doğançay’a vefa - Resim : 1

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in üstlendiği etkinlikte, belgeselin yönetmeni Eylem Kaftan ve Doğançay Sanat Kültür Vakfı'ndan Oktay Duran, sanatçının New York’tan 114 ülkeye uzanan görsel arşivini ve yaratıcı dünyasını anlattı. Etkinlikte belgeselden özel kesitler de izletildi.

Yıldız Holding’den Burhan Doğançay’a vefa - Resim : 2

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, koleksiyonlarında bulunan “Mavi Senfoni” tablosunun hikâyesini paylaşarak Doğançay’la kurulan bağa dikkat çekti. Yıldız Holding koleksiyonunda sanatçıya ait 23 eser yer alıyor.

Yıldız Holding’den Burhan Doğançay’a vefa - Resim : 3

Tütüncü: Sanatı toplumla buluşturuyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Sanatın birleştirici gücünü önemsiyor, eserlerimizi kalıcı sergilerle herkesin erişimine açıyoruz,” diyerek sanatçıya duydukları saygıyı vurguladı.

Yıldız Holding’den Burhan Doğançay’a vefa - Resim : 4

Doğançay’ın “Big Bucks”, “Escape Goat” ve “Walls Serisi” gibi önemli eserlerinin yer aldığı seçki, 17 Kasım 2025’e kadar Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde ziyaret edilebilecek.

