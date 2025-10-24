Yıldız Holding’den Burhan Doğançay’a vefa

Yıldız Holding, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı doğrultusunda, Türk çağdaş sanatının dünyaca tanınan ismi Burhan Doğançay’ı özel bir söyleşiyle andı. “Yıldızlı Sohbetler: Fısıldayan Duvarlar ile Sanatın İzinde” başlıklı etkinlik Çamlıca Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in üstlendiği etkinlikte, belgeselin yönetmeni Eylem Kaftan ve Doğançay Sanat Kültür Vakfı'ndan Oktay Duran, sanatçının New York’tan 114 ülkeye uzanan görsel arşivini ve yaratıcı dünyasını anlattı. Etkinlikte belgeselden özel kesitler de izletildi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, koleksiyonlarında bulunan “Mavi Senfoni” tablosunun hikâyesini paylaşarak Doğançay’la kurulan bağa dikkat çekti. Yıldız Holding koleksiyonunda sanatçıya ait 23 eser yer alıyor.

Tütüncü: Sanatı toplumla buluşturuyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Sanatın birleştirici gücünü önemsiyor, eserlerimizi kalıcı sergilerle herkesin erişimine açıyoruz,” diyerek sanatçıya duydukları saygıyı vurguladı.

Doğançay’ın “Big Bucks”, “Escape Goat” ve “Walls Serisi” gibi önemli eserlerinin yer aldığı seçki, 17 Kasım 2025’e kadar Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde ziyaret edilebilecek.