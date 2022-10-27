Yıldız Holding’in “Konuşan Yazılar” sergisi Bursalılarla buluştu

DÜNYA (BURSA) - Kuruluşundan bu yana içinde yaşadığı topraklara sağladığı ekonomik katkılarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de topluma fayda sağlamayı ilke edinen Yıldız Holding’in kendi sanat koleksiyonunda yer alan eserleri bir araya getirdiği “Konuşan Yazılar” sergisi, Birlik Vakfı Bursa şubesinde (Sultan I. Murad Hüdavendigar Külliyesi’nde) sanatseverlerle buluştu. 14 Kasım tarihine kadar açık kalacak sergide 50 seçme eser ziyarete açıldı. Yıldız Holding Sanat Galerisi’nde yer alan geleneksel sanat eserlerinin bir araya getirildiği sergi, Yıldız Holding ve Birlik Vakfı iş birliğiyle düzenleniyor.

Geçmiş yıllarda Yıldız Holding’in Çamlıca’daki merkezinde ziyarete açılan “Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler”, “1400. Yılında Kur’an”, “Aşk-Tezhip Sergisi”, “Esma’ül-Hüsna ve Esma’ün Nebi”, “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri”, “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri”, “Kadın Sanatçılar-Esmâlar ve Hilyeler” sergilerinde yer alan toplam 50 eser, Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.