Yılın yazarı Fakir Baykurt

05 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Her yıl farklı bir yazar ve eserleri ile kentte edebiyat gündemi yaratmak, yazarı yıl boyunca tanıtmak, yeni okurlara ulaşmak, okuma ve kütüphane kullanımı alışkanlıklarının yaygınlaşmasına öncülük etmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında 2020 yılı Fakir Baykurt’a adandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 yılının yazarını, yazarın kızı Işık Baykurt, yılın yazarı etkinlikleri danışmanı Turhan Günay ve Türk Yayıncılar Birliği Başkanı-Yayıncı Kenan Kocatürk ile birlikte açıkladı. Başkan Erdem, 2019 yılında toplam 68 etkinlikte binlerce insanın Nezihe Meriç’in edebiyatıyla buluştuğunu, binlerce kitabının Nilüfer Belediyesi’nce okurlara armağan edildiğini hatırlattı. Erdem, 2020 yılı için yılın yazarı seçiminde Nilüfer Belediyesi’nin bu yılı aynı zamanda tarım yılı ilan etmesi dolayısıyla da Fakir Baykurt isminin ön plana çıktığını ifade etti. Baykurt’u köylülerin, göçmenlerin, işçilerin hikâyelerini anlatan; yaşamını edebiyata ve eğitime adayan usta bir yazar olarak tanımlayan Erdem, “O, eserleriyle hem Türk edebiyatına hem de dünya edebiyatına önemli katkılar sağlamış büyük bir yazardı. Ayrıca köy enstitülü bir öğretmen olarak Anadolu’yu baştan başa dolaştı. Doğanın içinde yaşayan, zor koşullarda mücadele veren köy insanlarının, toprağın, göçün ve arada kalmışlığın hikâyelerini anlattı. Ezilenlerin edebiyattaki sesi oldu” dedi.

Erdem etkinliklerin bu yıl özellikle kırsalda yoğunlaşacağını vurguladı ve “Tarım yılı hizmet ve faaliyetlerimiz eşliğine köy okullarında okuyan öğrencilerle, kırsaldaki kadınlarla, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geleceğiz. Tohum takas şenliklerine katılacak, bir parçası olduğumuz doğayla ilişkilerimizi yeniden değerlendireceğiz. Fakir Baykurt’un yaşamının en önemli parçalarından biri olan eğitim konusunu, Köy Enstitüleri bağlamında inceleyeceğiz. Öykü ödülü, kitap kapağı tasarım ödülü, sergiler ve söyleşiler düzenleyecek; atölyelerde Fakir Baykurt’un yazın dünyasını derinlemesine işleyeceğiz. Yılın Yazarı etkinliklerimiz yine bir sempozyumla sona erecek” diye konuştu.

Yılın Yazarı Fakir Baykurt etkinliklerine tüm kent halkını davet eden Erdem’in ardından, Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt söz aldı. Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin etkinliklerini beğeniyle izlediğini ve bir gün bu çalışmaların içinde yer alacağını hissettiğini söyleyen Baykurt, “Bu anı sabırsızlıkla bekledim. Çocuklar, kadınlar, köylüler ve öğretmenlerle olacağım için çok heyecanlanıyorum. Çünkü onlar babam için çok önemliydi. Babamın ışığını söndürmemeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde keyifli çalışmalara imza atılacağı için çok mutluyum. Bu karanlık günlerde böyle güzel etkinlikler sevindirici” değerlendirmesini yaptı.