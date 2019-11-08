'Yolcudan Yolcuya Hikayeler' Moğolistan'dan sonra Gürcistan'da

08 Kasım 2019

Ressam Akın Ekici’nin geçtiğimiz haziran ayında Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da sergilenen ve sanat severler tarafından büyük beğeni toplayan sergisi Yolcudan Yolcuya Hikâyeler, bu kez Gürcistan yolcusu. T.C. Tiflis Büyükelçiliği’nin himayelerinde 11 – 15 Kasım 2019 tarihlerinde Silk Factory Studio Art Gallery’de düzenlenecek sergide, sanatçının 47 eseri yer alacak. Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda gerçekleşecek sergi, sanatçının 8. kişisel sergisi olacak.

Yolcudan Yolcuya Hikâyeler’in bir seçki haline dönüştüğünü ve yurtdışındaki sanatseverlerle buluşmaya devam ettiğini ifade eden Ressam Akın Ekici, sanatın ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güzelleştirip, derinleştirdiğine dikkat çekti.

Hikâyelerini sanatınla ve resimleriyle ifade etmeye çalıştığını söyleyen Akın Ekici, sanatseverlerde farkındalık yaratan bu gelişmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Ben hikâyelerimi sanatımla, yaptığım resimlerle anlatmaya çalışıyorum. Sonra fark ediyorum ki benim hikâyemde anlatmaya çalıştıklarım, izleyenlerde benim hiç düşünmediğim başka hikâyelere dönüşmüş. Buradaki en büyük keyfim ise işlerimi görenlerin bu eserlerde kendi hikâyelerini fark etmeleri, keşfetmeleri ve yaratmaları oluyor. “Akın Ekici, serginin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan T.C. Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan’a, Büyükelçilik Müsteşarı Gizem Türkgenci Sevim’e ve Silk Factory Studio Art Gallery’e teşekkür etti.

Akın Ekici Kimdir?

1967 yılında Kayseri’de doğan Akın Ekici, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yine yüksel lisans eğitimini tamamladı. 1992-2009 yılları arasında Bankacılık sektöründe Avukat, Hukuk Müşaviri ve Hukuk Baş Müşaviri olarak görev yaptı. 2009 yılından bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır. Ortaokul ve lise yıllarında resme olan yeteneğini fark eden ressam- öğretmenlerden özel resim dersleri aldı. Bergama ve İzmir’de düzenlenen çeşitli resim yarışmalarında dereceler aldı. 2009 yılında, Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi’ne katıldı. Burada Ressam Resul Aytemür ile birlikte önce figüratif çalışmalar yaptı, zaman içerisinde soyutlamalar ve soyut resim alanına yöneldi. Devrim Erbil Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’ndaki çalışmaları sırasında Ressam Prof. Devrim Erbil’in öneri ve değerlendirmeleri doğrultusunda sanatını geliştirdi. 02. 04. 2013 - 20.06.2013 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Prof. Dr. Kemal İskender’den Resim Okuma ve Modern Üslup Tarihi dersleri aldı. Kendine özgü olarak geliştirdiği spatula tekniği ile yapmış olduğu soyutlama tarzındaki eserlerinde özgür ve çarpıcı renk kullanımı ile doğal formlara farklı yorumlar getirmeye çalıştı. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok grup ve karma sergide ve sanat fuarlarında yer alan sanatçı Haziran 2016’da İstanbul’da, Kasım 2016’da İzmir’de, Mayıs 2017, Nisan 2018’ de İstanbul’da, Nisan 2019’da Ankara’da ve Haziran 2019’da Ulan Batur / Moğolistan’da olmak üzere yedi kişisel sergi gerçekleştirmiştir. Ayrıca birçok sosyal sorumluluk projesinde çocuklar ve yetişkinlerin yer aldığı workshoplarda yer almıştır. Halen Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi’nde ve İstanbul’daki kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir