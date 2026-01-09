Yunanistan ve Türkiye arasında yeni köprüler kuruluyor

Yunanistan’ın Win Ltd ev sahipliğinde, The Marmara Taksim Upperist’te “Köprüler Kurmak: Yunanistan’ı Dünyaya Bağlamak” temalı özel bir gece düzenlendi. Etkinlik, Yunanistan ile Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmeyi ve iki ülke arasındaki karşılıklı etkileşimi artırmayı amaçladı.

Turizmin önemli isimleri bir araya geldi

Gecenin ev sahipliğini Alexandros Arampatzis’in yanı sıra Orta Makedonya Turizmden Sorumlu Bölge Vali Yardımcısı Vicky Hatzivasiliou, Halkidiki Turizm Örgütü Başkanı Giorgos Broutzas ve şef-yazar-TV program sunucusu Maria Ekmekçioğlu yaptı. Basın ve medya dünyasından çok sayıda davetli geceye yoğun ilgi gösterdi.

Orta Makedonya’da yeni rotalar

Etkinlikte, Yunanistan’ın yalnızca ada destinasyonlarıyla sınırlı olmayan turizm potansiyeline dikkat çekildi. Orta Makedonya Bölgesi, Halkidiki Yarımadası, Kavala ve Olimpos Dağı manzarasına sahip Pieria kıyıları, kültürel, tarihi ve gastronomik zenginlikleriyle tanıtıldı.

Sürdürülebilir turizm vurgusu

Katılımcılara, dört mevsime yayılan turizm anlayışı, alternatif seyahat rotaları ve yerel deneyimlerin ön plana çıkarıldığı sürdürülebilir turizm yaklaşımı aktarıldı. Etkinlik, Türkiye ve Yunanistan arasında turizm alanında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.