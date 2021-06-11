Zeynep Bodur Okyay’ın kaleminden İbrahim Bodur

"Robert Kolejde de Çan’da da Türk Musiki Cemiyeti kurdu"

Türk iş yaşamına çok yönlü hizmetlerde bulunan, sanayinin öncü ismi İbrahim Bodur’un vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Vefat yıldönümü 23 Mayıs tarihinde bir kez daha dualar ve anılar eşliğinde özlemle anılan İbrahim Bodur, Türkiye’nin ilk nesil girişimci iş insanları arasında ayrıcalıklı bir yere sahipti.

İbrahim Bodur’un kurduğu Kale Grubu’nun başında şimdi kızı Zeynep Bodur Okyay duruyor ve yoluna babasının “Özdeğerlerinize sahip çıkın” öğüdünün ışığında devam ediyor.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, 20 Haziran Babalar Günü öncesi İbrahim Bodur’un hayat felsefesinin ana başlıkları ile sanata ve kültür yaşamına bakışını DÜNYA Kitap okurları için kaleme aldı.

İbrahim Bodur’un İstanbul Karaköy’deki ilk ofisinin bulunduğu binayı Kale Tasarım ve Sanat Merkezi olarak hizmete açtıklarını dile getiren Zeynep Bodur Okyay, “Babam mezun olduğu Robert Kolej’de de doğup büyüdüğü Çan’da da Türk Musiki Cemiyeti kurdu” diyor.

DÜNYA Kitap’ta başka neler var?

Bir Hayat Böyle Geçti…

Osman Saffet Arolat’ın ‘Arolat’ın Kitaplığı’ köşesinde Taha Akyol’un 1946-1960 dönemini anlatan kitabı ele alınıyor. Yanı sıra Aksigorta’nın kuruluş öyküsünün işlendiği İlham N. Saner imzalı ‘Bir Hayat Böyle Geçti’ adlı eserde Sabancı Ailesi’ne ilişkin anılar da yer alıyor.

‘Ne Okumalı’ sorusuna yanıt…

DÜNYA Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, ‘Ne Okumalı’ köşesinde Vedat Milor’un Nurhak Kaya ile gerçekleşen uzun söyleşisinin, akıcı bir dille işlendiği ‘Hesap Lütfen’ kitabına yer veriyor.

İki üstattan vitamin sohbetleri…

Hakan Güldağ, Ekonomi Kitaplığı’nda, ekonomiyle ilgilenen herkese vitamin gibi faydalı olacak bir kitap önerisinde bulunuyor. Vitaminli Ekonomisk adını taşıyan eser, BloombergHT televizyon kanalında iyi takip edilen programlara imza atan Dr. Barış Esen’in editörlüğünde Remzi Kitapevi tarafından yayımlandı. Barış Esen’in, kanaldaki Ekonomik Görünüm programının perşembe gecelerinin konukları üstatlar Ege Cansen ve Asaf Savaş Akat ile yaptığı sohbetlerden doğan kitaba ilişkin Güldağ, “Öğretici olduğu kadar keyifli program şimdi kitaba dönüştü” diye yazıyor.

Döviz kurlarının kağıt fiyatlarına etkisi…

DÜNYA Kitap Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, köşesinde döviz kurlarındaki yükselişin kağıt fiyatlarına olan etkisinden söz ederken, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin “Yazar ve çevirmenlerden kesilen gelir vergisi ve KDV kaldırılmalıdır” önerisine yer veriyor.

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