Zeynep Cemali Edebiyat Günü kayıtları devam ediyor

21 Ekim 2020

Yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü, kitaplara ve edebiyata emek verenleri yeni bir gündemle, bu kez çevrimiçi olarak bir araya getiriyor. 10 yıldır yayıncılığımızın tüm paydaşlarını her sonbaharda buluşturan konferans, bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle Zoom üzerinden webinar formatında gerçekleşecek. Konferansa katılım için kayıtlar sürüyor.

Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin desteklediği konferansa; kitaplara yaratıcı emek veren yazar, editör, çevirmen ve sanatçılar; yayınevi çalışanları, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, e-ticaret firmaları, dijital çözüm firmaları, tedarikçi firmalar; akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve medyadan yetkililer katılıyor.

Edebiyatımızın en önemli romancılarından Oya Baydar açılış konuşmasıyla, usta sanatçı Altan Erkekli kapanış konuşmasıyla konferansı onurlandıracaklar. Yazar, düşünce insanı, psikolog Gündüz Vassaf kültür sanat üretimini etkileyen öncelikli konuları yorumlayacak.

Deneyimli isimler; Semih Gümüş, Nazlı Berivan Ak, Sanem Sirer ve Bahar Siber yayınevlerini bekleyen yeni dönemi tartışacak. Kitaplara bağımsız emek veren editör Ayla Duru Karadağ, çevirmen Duygu Akın ve illüstratör Zeynep Özatalay meslektaşları adına konuşacaklar. Usta yayıncı Turhan Günay yayıncılığımızın dünden bugüne yolculuğunun renkli bir portresini çizecek.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, kitap dünyasının geleceğini yakından ilgilendiren “Sabit Kitap Fiyatı” yasalaştırma çalışmaları hakkında son gelişmeleri paylaşacak. Kitap perakendemizin geleceği, dört deneyimli yayıncı; Osman Okçu, Servet Düz, Ünal Koçak ve Banu Ünal tarafından ele alınacak.

Ekonomist Prof. Dr. Kamil Yılmaz, 2021’de ülkeyi ve yayıncılık sektörünü bekleyen olası finans senaryolarını aktaracak. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, kültür sanat ortamını doğrudan etkileyen sansür uygulamalarını değerlendirecek. Yazar, gazeteci Pınar Öğünç, tırmanan şiddet ortamının yazıya ve yazara yansımalarını dile getirecek.

Avrupalı yayıncılar; İsviçre’den Sonja Matheson özgün deneyimlerini, İngiltere’den Richard Charkin gelecek öngörülerini anlatacaklar. Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2020 ödül töreni de çevrimiçi yapılacak, proje başkanı, editör Müren Beykan bu yılın sonuçlarını değerlendirecek.