Zorlu PSM’nin yeni Genel Müdürü Filiz Ova oldu

Takip Et

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) yeni dönemde çalışmalarına, Filiz Ova yönetiminde devam edecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, lise öğrenimini Almanya’nın Esslingen şehrinde tamamladıktan sonra Tübingen Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Amerikan Edebiyatı eğitimi alan Filiz Ova, 2014 yılında Amerika’nın önde gelen kültür sanat danışmanlık şirketlerinden Devos Institute for Arts Management’in Kennedy Center for The Performing Arts ve Maryland Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen uluslararası eğitim programına dahil oldu.

Türkiye’den bu programa kabul gören ilk sanat yönetmeni olan Ova, tüm dünyadan sanat yöneticilerinin katıldığı 3 yıllık eğitim programı ile eş zamanlı New York’ta bulunan International Society for the Performing Arts tarafından hayata geçirilen global burs programına dahil oldu.

Kariyerine 2006 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda başlayan Filiz Ova, kurumun medya ilişkileri bölümünde görev alarak, vakfın düzenlediği tüm festival, bienal ve etkinliklerin uluslararası medya iletişiminde rol aldı. İKSV’deki görevinin ardından 2008 yılında İş Sanat’a transfer olan Ova, Sanat Yönetmeni Yardımcısı olarak başladığı görevini, kurumdan ayrıldığı 2018 yılına kadar Sanat Yönetmeni olarak sürdürdü.

Ova, Zorlu PSM’deki Genel Müdürlük görevinin yanında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin “Sanat ve Kültür Yönetimi” bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak sağlıklı ve sürdürülebilir kültür kurumlarının yönetimini ele alan “Mekan ve Lojistik” dersi veriyor.