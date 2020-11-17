'10 yıllık ABD tahvillerin yüzde 1-1,25 seviyelerine yükselecek'

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Asset Management tarafından hazırlanan raporda, yılın büyük bölümünde %0,60-0,80 bandında hareket eden tahvil faizinin gelecek aylarda beklenmeyen oranda iyi gelen aşı haberlerinin ardından yüzde 1,0-1,25 seviyelerine çıkabileceği öngörüsünde bulunuldu.



Kuruluş, bununla birlikte getirilerde ciddi bir artış beklemediğinin altını çizdi. Faizlerin düşük kalacağı beklentisinin piyasa için çıpa olmaya devam ettiğini belirtti.