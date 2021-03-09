“10 yıllık ABD tahvillerinde faiz sene sonunda yüzde 2’ye yükselecek”
Uluslararası yatırım kuruluşu Societe Generale, 10 yıllık ABD tahvil faizinin yıl sonunda yüzde 2 düzeyine yükselmesini beklediğini açıkladı.
Foreks
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Societe Generale, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yıl sonunda yüzde 2'ye çıkacağını beklediklerini açıkladı ve bu beklentiye gerekçe olarak mali destekler, düzelen ekonomik temeller, gevşek finansal koşullar ve Fed'in destekleyici para politikasını gösterdi.
Raporda, beklentiye ilişkin temel riskin Fed'in faizlerde yükselişi önleyici yönde adım atması ihtimali gösterildi.