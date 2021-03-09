  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. “10 yıllık ABD tahvillerinde faiz sene sonunda yüzde 2’ye yükselecek”
Takip Et

“10 yıllık ABD tahvillerinde faiz sene sonunda yüzde 2’ye yükselecek”

Uluslararası yatırım kuruluşu Societe Generale, 10 yıllık ABD  tahvil faizinin yıl sonunda yüzde 2 düzeyine yükselmesini beklediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Societe Generale, ABD 10 yıllık tahvil  faizinin yıl sonunda yüzde 2'ye çıkacağını beklediklerini açıkladı ve bu beklentiye gerekçe olarak  mali destekler, düzelen ekonomik temeller, gevşek finansal  koşullar ve Fed'in destekleyici para politikasını gösterdi.

Raporda, beklentiye ilişkin temel riskin Fed'in faizlerde  yükselişi önleyici yönde adım atması ihtimali gösterildi.