“100 yılın en kötü ekonomik krizi yaşanıyor”

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos Ajanda haftasında video konferans yoluyla açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Pandemide 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Aynı zamanda 100 yılın en kötü ekonomik krizini yaşadık" dedi.

Guterres, "Bununla birlikte kriz kırılganlıklarımızı dayanıklılık haline getirmek için de fırsat sunuyor. Bu konuda hükümetler, uluslararası organizasyonlar, özel sektör ve sivil toplam birlikte çalışmalı" yorumu yaptı.