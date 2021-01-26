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“100 yılın en kötü ekonomik krizi yaşanıyor”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-19 salgını nedeniyle  küresel ekonomide 100 yılın en kötü krizinin yaşandığını ancak bunun  fırsata çevrilmesinin de mümkün olduğunu belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos Ajanda haftasında video konferans yoluyla açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Pandemide 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Aynı  zamanda 100 yılın en kötü ekonomik krizini yaşadık" dedi.

Guterres, "Bununla birlikte kriz kırılganlıklarımızı dayanıklılık  haline getirmek için de fırsat sunuyor. Bu konuda hükümetler, uluslararası  organizasyonlar, özel sektör ve sivil toplam birlikte çalışmalı" yorumu  yaptı.