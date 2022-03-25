"200 dolarlık petrol fiyatı ABD ekonomisini resesyona sokar"

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius dün yayınladığı yatırımcı notunda, "Petrol fiyatının 200 dolar/varil seviyesine süreklilik arz edecek şekilde yükselmesinin 1974 ve 1979 resesyonlarından önce görülenlerle aynı büyüklükte bir gelir şoku üreteceğini tahmin ediyoruz. Bu, 2022'de resesyon olasılığını ciddi şekilde artırır" dedi.

RBC Capital Markets analisti Michael Tran da, petrol fiyatının bu yaz 200 dolar/varil seviyesine fırlamasının, bir resesyonu ateşlemesinin ve yılı 50 dolar/varile yakın seviyeden kapatmasının düşünülemez olmadığını belirtti. Tran, "Bu bizim temel senaryomuz değil, ancak bugün itibariyle böyle bir senaryo imkansız görünmüyor" dedi.