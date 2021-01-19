2008 Krizi’nden çıkan dersler Avrupa’yı COVID-19 uçurumundan koruyabilir mi?

On yıldan uzun bir zaman önce, dünya, toplumlarımızın dokusunu derin bir şekilde değiştiren bir finansal kriz yaşadı. Gevşek finansal düzenlemelerin ve borçlara ve kaldıraçlara ilişkin gündelik davranışların bir bileşimi, dünyada çok az ülkenin kaçınabildiği bir küresel çöküşe yol açtı. On yıl süren bir toparlanma sürecine rağmen, o dönemin yol açtığı yaraların izlerini halen görmek mümkündür. Bu Avrupa’nın birçok bölgesi için özellikle geçerlidir. Öte yandan hem doğal hem de insan kaynaklı olmak üzere büyük felaketlerin çoğunda görüldüğü gibi, bu gibi durumlardan en çok etkilenenler en kırılgan durumda olan kesimler oluyor.

Dikkat çekici benzerlikler

Bugün ülkeler COVID-19 salgınının ekonomik etkileri ile mücadele ederken, yükselen Avrupa ekonomilerindeki politika yapıcıların 2008 yılında büyük zorluklar sonucunda çıkarılan dersleri unutmamaları gerekiyor. Finansal bakımdan, günümüzdeki ve o zamanki koşullar arasındaki benzerlikler oldukça çarpıcı.

2008 krizinde Orta ve Güneydoğu Avrupa ekonomileri en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyorlardı. Krize giden süreçte, büyük Euro Bölgesi bankaları yerel bağlı kuruluşlarının tamamını satın almışlardı. Bu ana bankaların desteği ile birlikte, krediler çok düşük bir tabandan hızla genişlemeye başlamıştı. Kredi patlaması ile birlikte, gayrımenkul fiyatları da yükselmiş ve bireysel ve kurumsal borçlar giderek artmıştı. AB’nin en zengin üye ülkelerindeki yaşam standartlarının aynısına sahip olma hedefleri vatandaşların ve işletmelerin omuzlayabilecekleri yükten daha fazla bir yüke maruz kalmalarına yol açmıştı.

Küresel kriz bölgedeki sermaye akışlarını bir anda durdurdu ve yükseliş eğilimini bir düşüş sürecine dönüştürdü. Kredi büyümesi tersine döndü, gayrımenkul fiyatları sert bir şekilde düştü, ekonomik büyüme durdu ve takibe düşen krediler hızla yükseldi. Takip eden on yıllık dönemde, bölgenin büyük bir bölümü zayıf ekonomik büyüme ve sönük finansal sektör performansı arasında sıkıştı.

Aşina olduğumuz bir geri besleme döngüsü

COVID-19 ömrümüz boyunca gördüğümüz ekonomik şoklar arasında en kötülerden biri olmak için en güçlü adaylardan birisidir. Bu krizin sonrasında da ufukta aşina olduğumuz bir geri besleme döngüsü görünüyor: yüksek kaldıraç oranları ve baskılanmış büyüme önümüzdeki aylarda finansal sektörün kırılganlıklarını daha da arttıracaktır.

Aslında, yükselen Avrupa ekonomilerindeki bankalar COVID-19 krizine küresel finansal kriz öncesi ile karşılaştırıldığında daha güçlü likidite ve sermaye tamponları ile girdiler, ancak yine de bu krizin etkileri karşısında dokunulmaz olmaktan çok uzaktalar. Pandemi ne kadar uzarsa işletmeler ve tüketiciler o kadar fazla bu durumla mücadele etmek zorunda kalacaklardır. Bunun ardından da borç temerrütleri gelecektir. Takibe düşen kredilerin yaratacağı domino etkisi ivme kazanmadan ve ülkeler yaygın finansal krizlere girmeden önce politika yapıcıların harekete geçmesi gerekiyor. Bunun için dört geniş kapsamlı önlemin alınması gerekecektir.

İlk olarak, yükselen takibe düşen kredi seviyeleri proaktif ve eşgüdümlü bir politika müdahalesi gerektiriyor. Eğer bankalar batık kredileri zarar olarak yazmaya direnir ve zombi şirketlere kredi kullandırmaya devam ederlerse, ortaya çıkan kredi krizi daha da uzayacak ve ağırlaşacaktır. Politika yapıcılar 2008 krizinde müdahale etmekte geç kalmıştı. Eşgüdümlü bir şekilde müdahale etmelerinin gerektiğini fark ettikleri anda, hasarın büyük kısmı zaten gerçekleşmişti. Takibe düşen krediler sorunun çözümünde, sürecin sadece zamana bırakılması zaten kötü olan bir durumu daha da kötüleştirir, dolayısıyla sorunun tamamen kontrolden çıkmasını önlemek için politika yapıcıların ve bankacıların erkenden önlem almaları gerekmektedir.

İkinci olarak, denetleyicilerin yüksek derecede riske maruz kalan bankalarla birlikte çalışarak kredi zararlarının tamamı için karşılık ayırmalarını sağlamaları gerekmektedir. Küresel finansal krizden çıkardığımız önemli derslerden birisi, bankalarda sermaye oluşumunun dayanıklı bir toparlanma süreci için zorunlu olduğudur. Bu pandemide, bankalardan, şirketler kesimine ve hanehalkı sektörüne yaşamsal önemdeki kredileri sağlayarak şokun absorbe edilmesinde daha önce görülmemiş bir rol oynamaları istenmiştir. Politika yapıcılar, mevcut kuralları gevşetmelerine yönelik baskılara direnmeleri gerekmektedir. Yumuşak dokunuşlu denetleme altta yatan sorunları çözmez ve sadece sorunları halının altına süpürür. Kurallara güvenilir bir şekilde uymak için, düzenleyiciler sermaye yetersizliği olan bankaları tespit etmeye yönelik stres testleri uygulayabilirler.

Kararlılık, hakkaniyet ve şeffaflık

Üçüncü olarak, borç hafifletme yardımları ve geri ödeme moratoryumları için zamanlı ve düzgün bir şekilde uygulanan bir çıkış stratejisine öncelik verilmelidir. COVID-19 krizi patlak verdiğinde Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri bu planları derhâl uygulamaya koydular ve iyi sonuçlar elde ettiler. Ancak bu planların uzatılması gizli bir maliyet de doğurmaktadır. Bunlar borçlular arasında geri ödeme disiplinini zayıflatabilmektedir ve pandemi öncesinde de zaten sıkıntıda olan şirketlere ayakta kalmaları için yeniden bir şans vermektedir.

Bu önlemlerin kademeli olarak ne zaman ve nasıl kesileceği sorusunun basit bir cevabı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, genel bir kural olarak, koşullar izin verir vermez bu önlemler kesilmelidir. Bunu yapmanın bir yolu olarak, sadece uygun işletmeler desteklenecek şekilde, destekten yararlanabilen borçlu şirketler grubu kademeli olarak daraltılabilir.

Dördüncü olarak, sıkıntı yaşayan ancak potansiyel olarak ayakta kalabilecek şirketler için kredilerin yeniden yapılandırılması gerekecektir. Zor durumdaki şirketlerin ticari sürdürülebilirliklerinin yeniden tesis edilebilmesi için, yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılması ve ödeme programlarının beklenen gelir akışları ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, ticari olarak sürdürülebilir bir durumda olmayan borçluların kredilerinin yeniden yapılandırılması sadece kaçınılmaz zararların geciktirilmesine yol açacaktır.

Kimlerin ayakta kalabileceği ve kimler kalamayacağı ile ilgili belirsizlikler olacaktır. Kaybedilen vakalar ile ayakta kalabilecek durumdaki şirketleri birbirinden ayırmak ve bunların arasında kalanları tespit edebilmek için bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Böyle bir değerlendirme sermayenin yetersiz performans gösteren sektörlerden diğerlerine aktarılmasına ve daha dinamik şirketlerin yeni bir ekonomik ivmeyi sürüklemelerine yardımcı olacaktır.

Politika oluşturmada kararlılık, hakkaniyet ve şeffaflık gerektiren zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Ancak belirsizliklerin fazla ve kaygıların yüksek olduğu ve gerekli bilgilere erişimin olmadığı zamanlarda bu nitelikleri sağlamak kolay değildir. Neyse ki, geleceğe yönelik dersler çıkarabilmek için geçmişe dönüp bakabiliyoruz. Artık bunları uygulamaya dökme zamanımız gelmiştir.