“2021 toparlanma yılı olacak”
ECB Başkanı Christine Lagarde, 2021 yılının Euro Bölgesi için toparlanma yılı olacağını söyledi.
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Avrupa merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 2021 yılının Euro Bölgesi için toparlanma yılı olacağını açıkladı.
Belirsizliklerin devam etmesine rağmen, yıl ortasında toparlanmanın hızlanacağına işaret eden Lagarde, Avrupa Birliği’nin kriz öncesi ekonomik faaliyetlerine 2022 yılının ortasından önce ulaşamayacağını söyledi.
Lagarde daha önce, Euro Bölgesi’nde toparlanmanın yolundan çıkmadığını sadece geciktiğini söylemişti.