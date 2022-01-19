2022 petrol için iyi bir yıl olacak

Küresel petrol fiyatları Yemen’deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediği İHA ve füze saldırıları, Libya, Nijerya ve Kazakistan’daki üretim kesintileri ve Omicron’a yönelik endişelerin azalmasıyla 7 yılın zirvesine yükseldi. Jeopolitik gerilimlerin petrol üretimine yönelik arz endişelerini tetiklemesinin yanı sıra CommSec analistlerine göre kuzey yarım kürede soğuk geçen kış mevsimi de fiyatlardaki yükselişi destekliyor. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 3. çeyrekte Brent’in varil fiyatının 100 doları göreceğini tahmin ederken, birçok analist 2022’de petrol arzının talebe yetişemeyeceği görüşünü paylaşıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) arz kesintilerini azaltmaya devam ediyor olması da petroldeki ralliye destek oluyor. Brent BAE’deki saldırı sonrası dün 87,85 dolar/varil düzeyine kadar yükseldi. Bu 29 Ekim 2014’ten bu yana en yüksek düzey. WTI ise yüzde 2 yükselişle 85,45 dolar/varil düzeyini gördü.

OPEC: Talep 3. çeyrekte pandemi öncesine dönecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2022 yılında Omicron varyantına ve ABD Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarından gelecek faiz artışlarına rağmen küresel petrol talebinin güçlü seyrini sürdüreceğini öngörüyor. Örgüt dün yayımladığı aylık raporunda 2022 için küresel petrol talebinin 4,15 milyon varil/gün artacağı öngörüsünü değiştirmedi. Raporda “Para politikası adımlarının küresel ekonomik büyüme momentumunu olumsuz etkilemesi beklenmiyor” öngörüsü paylaşılırken, küresel petrol talebinin - önceki aylık raporda olduğu gibi - 3. çeyrekte 100 milyon varil/ gün düzeyini aşarak pandemi öncesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. OPEC’ten yapılan açıklamada “Yeni Omicron varyantının 2022’nin ilk yarısında - uygulanacak karantina önlemlerine, hastane yatışlara ve işgücünü ne kadar etkileyeceğine bağlı olarak bir etkisi olabileceği, ancak ekonomik büyümeye ilişkin öngörülerin güçlü seyirini koruduğu” aktarıldı. OPEC ve müttefikleri (OPEC+) son toplantısında şubat ayında arz kesintilerinin 400 bin varil/gün daha azaltılması kararını almıştı. Öte yandan rapora göre OPEC’in petrol üretimi aralıkta sadece 170 bin varil/gün artışla 27,88 milyon varil/gün düzeyine çıktı - OPEC+’taki anlaşma dahilinde OPEC ülkelerinin üretimi daha da fazla artırmaya izni vardı.

Tahvil getirileri 2 yılın zirvesine sıçradı

Petrol fiyatları yükselişini sürdürürken, ABD Merkez Bankası’nın beklenenden daha erken ve daha fazla faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ABD’de ve Avrupa’da hazine tahvillerinin getirilerini de yükseltiyor. ABD 10 yıllık tahvili getirisi 1,856 ile 2 yılın en yüksek düzeyini görürken, 2 yıllık tahvilin getirisi Şubat 2020’den bu yana ilk kez yüzde 1’in üstüne çıktı. Dolar endeksi de tahvil getirilerindeki yükselişlerle 95,57 düzeyine kadar yükseldi. Almanya 10 yıllık Bund Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek düzey olan yüzde -0,002’ye kadar yükselerek neredeyse pozitif bölgeye geçti. Rusya-Ukrayna geriliminin önümüzdeki haftalarda Avrupa hazine tahvillerinde getirilere yön vereceğini belirten Unicredit analistleri, Fed’in faiz artışına ilişkin tartışmaların Avrupa tahvillerine de taşma etkileri olmasını beklediklerini söylüyor. ABD’li banka JPMorgan 2022’de Fed’den 7 kez faiz artışı beklerken milyarder yatırımcı Bill Ackman da Fed’in kredibilitesini geri kazanmak için faiz artışına 50 baz puanlık artırımla başlaması gerektiğini söylemişti.