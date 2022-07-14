2022 yılı küresel enflasyon beklentisi yüzde 7,7

Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikaları Enstitüsü tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 100'den fazla ülkeden katılımcının yer aldığı Ekonomi Uzmanları Anketi(EES) sonuçları açıklandı.

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke anket sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon dünyanın her yerine ulaştı ve burada kalacak. 2022'de beklenen enflasyon oranı, Dünya Bankası'nın 2010-2019 dönemi için bildirdiği orandan yaklaşık beş puan daha yüksek." dedi.

Katılımcılar, önümüzdeki yıllarda da yüksek enflasyon oranları öngörüyorlar. Ankete katılanlar, 2023 ve 2026 yıllarına ilişkin küresel enflasyon oranlarının sırasıyla ortalama yüzde 6,2 ve yüzde 4,5 olmasını beklediklerini söylediler. Bunlar, bu yıl için beklentilere kıyasla düşük olsa da, yine de Dünya Bankası'nın 2010-2019 dönemi için bildirdiği yüzde 2,7'lik rakamın oldukça üzerinde oran olarak ortaya çıkıyor.

2022 için beklentiler bölgeden bölgeye önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Oranlar özellikle Güney Amerika, Kuzey ve Doğu Afrika ile Batı ve Orta Asya'da yüzde 20'nin üzerinde görülüyor. En düşük enflasyon beklentileri, yüzde 10'un altındaki değerlerle Kuzey ve Orta Amerika, Avrupa'nın büyük bir kısmı, Doğu ve Güneydoğu Asya, Okyanusya ve Güney Afrika'da bulunuyor.

25 Mayıs ile 18 Haziran arasında gerçekleştirilen ankete 113 ülkeden 663 uzman ekonomist katıldı.