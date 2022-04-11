21 Rus hava yolu şirketine Avrupa yasağı
AB Komisyonu, 21 Rus hava yolu şirketinin AB'ye uçmalarını yasakladı.
AB Komisyonu, 21 Rus hava yolu şirketini 27 üyeli AB'ye uçmaları yasaklanmış hava yolları listesine aldı.
AB Komisyonu kararına neden olarak bu hava yolu şirketlerinin uluslararası güvenlik standartlarını yerine getirememelerini gösterdi.
AB Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu üyesi Adina Valean, Rusya Federasyonu Hava Taşımacılığı Ajansı'nın yabancı şirketlerin sahip olduğu yüzlerce uçağın geçerli sertifika olmadan faaliyet göstermelerine izin verdiğini belirtti.
21 Rus hava yolu şirketi ile birlikte AB'nin kara listesindeki havacılık şirketi sayısı 117'ye ulaştı.