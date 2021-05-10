3 Çinli telekom şirketi ABD'de kottan çıkaracak
New York Borsası, 3 Çinli telekom şirketini kottan çıkaracağını duyurdu.
New York Stock Exchange, ABD yönetiminin Başkan Trump döneminde çıkardığı ve Biden yönetiminin bir değişiklik yapmadığı belirli Çin şirketlerine yatırım yasağı kararı çerçevesinde, 3 Çinli telekom şirketini kottan çıkaracak
China Mobile, China Unicom ve China Telecom Corp, NYSE'nin kendilerini kottan çıkaracağını yazılı bir açıklama ile duyurdular.
NYSE ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Çinli şirketlerin verdikleri bilgiye göre kottan çıkarma NYSE'nin, SEC'e Form 25'i iletmesinden 10 gün sonra uygulanacak.