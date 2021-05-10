  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. 3 Çinli telekom şirketi ABD'de kottan çıkarılacak
Takip Et

3 Çinli telekom şirketi ABD'de kottan çıkarılacak

New York Borsası, 3 Çinli telekom şirketinin kottan çıkarılacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

New York Stock Exchange, ABD yönetiminin Başkan Trump döneminde çıkardığı ve Biden yönetiminin bir değişiklik yapmadığı belirli Çin şirketlerine yatırım yasağı kararı çerçevesinde, 3 Çinli telekom şirketini kottan  çıkaracak

China Mobile, China Unicom ve China Telecom Corp, NYSE'nin kendilerini kottan çıkaracağını yazılı bir açıklama ile duyurdular.

NYSE ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Çinli şirketlerin verdikleri bilgiye göre kottan çıkarma NYSE'nin, SEC'e Form 25'i iletmesinden 10 gün sonra uygulanacak.

Etiketler