3 ülke daha faiz artırdı
Güney Afrika, Filipinler ve Endonezya, faiz artışı yapan ülkeler arasına katıldı.
Fed'in faiz artışı ve Başkan Powell'ın şahin mesajlarının ardından 3 ülke daha faiz artırdı.
Güney Afrika Merkez Bankası, beklentilere paralel politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 6.25'e çıkardı.
Endonezya Merkez Bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25 seviyesine yükseltti. Beklentiler yüzde 4 artış yönündeydi.
Filipinler Merkez Bankası ise beklentiler dahilinde faizi 50 baz puan artışla yüzde 4,25 seviyesine yükseltti.