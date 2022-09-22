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3 ülke daha faiz artırdı

Güney Afrika, Filipinler ve Endonezya, faiz artışı yapan ülkeler arasına katıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fed'in faiz artışı ve Başkan Powell'ın şahin mesajlarının ardından 3 ülke daha faiz artırdı.

Güney Afrika Merkez Bankası, beklentilere paralel politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 6.25'e çıkardı.

Endonezya Merkez Bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25 seviyesine yükseltti. Beklentiler yüzde 4 artış yönündeydi.

Filipinler Merkez Bankası ise beklentiler dahilinde faizi 50 baz puan artışla yüzde 4,25 seviyesine yükseltti.

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