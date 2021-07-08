36 ABD eyaletinden Google’a antitekel davası

Google, ABD'nin antitekel kurallarını ihlal ettiği iddası ile ABD'de 36 eyalet ve Washington DC tarafından dava edildi.



Davacı eyaletler, Google'ın uygulama geliştiricileri Play Store uygulama mağazasını kullanmaya ve dijital ürün ile hizmetlerin satışından yüzde 30 komisyon ödemeye zorladığını öne sürüyorlar.



Dün, Temsilciler Meclisi'nde bir grup Cumhuriyetçi üye de büyük teknoloji şirketleri ile başa çıkmaya yönelik bir plan sundular ve eski Başkan Donald Trump Google, Twitter ve Facebook ile bunların CEO'larına karşı dava açacağını duyurdu.