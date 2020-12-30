"600 dolarlık yardım çekleri bu geceden itibaren ulaştırılmaya başlanacak"

Diğer yandan, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kongre'den geçen ve Başkan Trump'ın onayladığı son COVID-19 yardım paketinde öngörülen 600 dolarlık yardım çeklerinin bu geceden itibaren Amerikalılara ulaştırılmaya başlanacağını duyurdu.

Mnuchin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yardım çeklerini almaya uygun olanlar için ödeme emirlerine ilişkin dosyanın Salı günü Fed'e iletildiğini belirtti.

Bankalar, yardım çeklerini dağıtılmasını 4 Ocak'a kadar gerçekleştirecekler. Banka hesabı olmayanlar, IRS'ye vergi iadeleri için hesap numarası vermemiş olanlara ise maaş çekleri posta yolu ile bugün gönderilecek.

COVID-19 yardım paketinde yer alan maddeye göre, belirlenen eşik gelir seviyesinin altındaki hanehalkları her yetişkin için 600 dolar ve her çocuk için 600 dolar alacaklar.

