AB, 3 bankaya 'kartel' cezası kesti

Avrupa Birliği'nin antitekel regülatörleri, tahvil karteli içindeyer aldıkları gerekçesi ile Bank of America Merrill Lynch, CreditAgricole ve Credit Suisse'e toplam 28,5 milyon euro ceza kesti.

Deutsche Bank ise, kartel konusunda AB Komisyonu'nu uyardığı gerekçesi ile ceza almadı.

AB regülatörlerinin yaptığı tespite göre ceza verilen bankalar, Avrupa ikincil piyasasında ABD Doları cinsinden devlet ve kamu kuruluşu tahvillerinde kartel oluşturdular.