AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkarmaya hazırlanıyor

Politico internet sitesinin haberine göre AB Komisyonu, ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda SWIFT'ten çıkarılması planlanan Rus bankalarını içeren listeyi hazırladı. Listede, Rusya'nın ikinci önemli bankası VTB'nin yanı sıra Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank ve VEB yer alıyor.

Söz konusu 7 bankanın SWIFT sisteminden atılması planlanıyor ancak Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile enerji sektörüne yakın bağı olan ülkenin üçüncü büyük bankası Gazprombank listede yer almıyor.

Polonya ve Estonya gibi bazı AB üyesi ülkeler, söz konusu listeyi yetersiz buluyor ve kapsamın genişletilmesini istiyor.

AB ülkeleri, doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını ve petrolünün de 4'te birini Rusya'dan sağlıyor. Enerjideki bu bağımlılık, bazı AB üyesi ülkelerin Rusya'nın vereceği olası karşılıktan çekinmelerine neden oluyor.

Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferleri SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) sistemi aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Belçika merkezli SWIFT, finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması, Rus bankalarının ülke dışı ticari işleminin zorlaşması anlamına geliyor.