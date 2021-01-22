"AB, ABD ile birlikte çalışmaya yeniden hazır”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB’nin Washnigton’daki görev değişimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile birlikte küresel ısınma konusunda çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Borell yaptığı bir blog paylaşımında, Biden’ın küresel işbirliklerine geri dönme planlarını yorumladı. AB’nin ABD ile ilişkilerinin uluslararası ilişkileri ve küresel düzeni diğer tüm ilişkilerden daha fazla şekillendirdiğini belirten Borell, “En stratejik ilişkimizdir, sadece transatlantik alanda güvenlik ve refah için değil, aynı zamanda demokrasiye bağlı bir dünya düzenini sürdürmek, hukukun üstünlüğü ve çok taraflılık için de vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

Borell, Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile özellikle yeşil liderlik, COVID-19 salgını ve küresel sağlık, ticaret ve teknoloji ile küresel eylem ve güvenlik konularında çalışmak için hevesli olduklarını söyledi.

Borell ayrıca, ABD’nin Paris İklim Anlaşması ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kararları için de ABD’yi tebrik etti.