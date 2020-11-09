AB, ABD'den 4 milyar dolarlık ithalata tarife uygulamaya başlıyor
Avrupa Birliği (AB), ABD'den yaptığı 4 milyar dolarlık ithalat için ek gümrük vergisi uygulamaya bu hafta başlayacak.
AB diplomatlarının verdikleri bilgiye göre Avrupa Birliği, Boeing'e sağlanan haksız desteklemeler konusunda açılan dava sonrası Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) verdiği karar çerçevesinde ABD'de 4 milyar dolar tutarında ithalata tarife uygulamaya bu hafta başlayacak.
Verilen bilgiye göre AB hükümetlerini çoğunluğu ABD mallarına tarife uygulanmasına destek veriyorlar ve hangi mallara tarife uygulanacağı
AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının bugün yapacakları toplantıda kararlaştırılacak.
ABD, DTÖ'den çıkan kar çerçevesinde Avrupalı uçak üreticisi Airbus'a verilen haksız desteklemeler nedineniyle hali hazırda 7,5 milyar dolar tutarında AB malına tarife uyguluyor.