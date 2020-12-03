AB, Birleşik Krallık'a "anlaşma olmazsa 1 Ocakta ticaret çöker" uyarısı

The Irish Times gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) başmüzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık müzakerecisi David Frost'u "Eğer Cuma gününe kadar bir uzlaşma olmazsa AB'nin olası anlaşmayı onaylamak için yeterli zamanı kalmaz. Bu durumda 01 Ocak itibarıyla ticaret işlemlerinde çöküş yaşanabilir" diyerek uyardı.

AB'nin Birleşik Krallık ile yapacağı olası bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için AB Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Gazeteye açıklama yapan kaynaklar, "Birleşik Krallık tarafına Cuma gününe kadar anlaşma olmazsa 01 Ocak'ta yürürlüğe girecek bir anlaşma yapmak çok zor olur bilgisi verildi" dediler.