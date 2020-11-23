AB, Brexit anlaşmasıyla ilgili genel kurul toplantısı yapacak

Politico'nun haberine göre, Avrupa Parlamentosu 25 Aralık ila 31 Aralık tarihleri arasında bir olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyerek, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan Birleşik Krallık ve birlik arasındaki olası ticaret anlaşmasını görüşecek.

Toplantının yüksek ihtimalle 289 Aralık tarihinde düzenleneceği ve bu şekilde ticaret görüşmelerinde AB'nin son sözü söylemeyi planladığı tahmin edilirken, konuya yakın yetkililer toplatının taraflar arasında bir anlaşmaya varılması halinde düzenleneceğini ifade ediyorlar.

Geçtiğimiz haftalarda taraflar arasındaki ticaret anlaşmasının yüzde 95'inin tamamlandığı açıklanmış ve Birleşik Krallık maliye bakanı Rishi Sunak, müzakerelerde önemli gelişmeler olduğunu söylemişti.