AB: Brexit beklenmedik durum önlemleri limitli olacak

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit geçiş süreci 31 Aralık tarihinde sona erecek ancak taraflar arasında halen bir ticaret anlaşması için görüşmeler devam ediyor.

Avrupa Komisyonu sözcülerinden biri, alınacak önlemlerin 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde hazırlandığını açıkladı. Önlemlerin sadece AB ve Birleşik Krallık arasındaki kara, hava ve demiryolu ulaşımını kapsayacağı öngörülüyor.