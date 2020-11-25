"AB bütçesini engellemek hukukun üstünlüğü konusunu çözmeyecek"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) 2021-2027 yılları bütçesi konuusndaki görüşmelerde Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğünün ihlali iddiasıyla bütçenin onaylanmasını engellemelerini eleştirerek, sözde iddaların bu yolla çözülemeyeceğini ifade etti.

Avrupa'da herhangi birinin hukukun üstünlüğüne karşı çıktığını hayal etmenin güç olduğunu söyleyen von der Leyen, "Böyle düşünüyorlarsa izlemeleri gerek yol açık. Avrupa Adalet Divanı'na giderek yeni kuralları inceletmeliler" dedi.

Avrupa Komisyonu, AB'nin Almnaya'nın başkanlığı 31 Aralık tarihinde sona ermeden bütçe konusnda bir anlaşmaya varılması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.uyarıda bulunmuştu