"AB değerleri çevrimiçi platformlarda da korunmalı"

10 Kasım 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası'nın dijital ekonomi ve topluluklar konusunda bir çerçeve oluşturacağını ve böylece Avrupa değerlerinin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamlarda korunacağını söyledi.

Von der Leyen, "Pek çok dijital şirket COVID-19 krizini daha yüksek kar ve piyasada daha fazla pay alarak geçiriyor. Bu durum dijiral işletmelerin vergilendirilmeleri konusunda uluslararası bir anlaşma yapma konusundaki ihtiyacı artırıyor. Dijital ekonomi herkese faydalı olmalı" dedi.

Avrupa Birliği, mayıs ayında yeni bir bütçe teklifi açıklayarak, 2021 ve 2027 yılları arasında bir tahirte dijital vergi yasasının yürürülüğe girmesini öngörmüştü.