AB dev şirketlere ödedikleri vergiyi açıklama zorunluluğu getiriyor

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında vergide şeffaflığı artırmak için hazırlanan "Ülke bazında kamuya açık raporlama" adlı düzenlemede anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmaya göre, son 2 mali yılda konsolide gelirleri 750 milyon Euro’nun üzerindeki bütün şirketler ve iştiraklerinin, AB merkezli olmasalar da AB ülkelerinde ödedikleri vergi bilgilerini kamuya açıklaması gerekecek. Şirketler, AB ile vergi alanında iş birliği yapmayan üçüncü ülkeleri içeren kara listede veya vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren gri listede yer alan ülkelerde ödedikleri vergileri de açıklamak zorunda olacak. Raporda, vergi miktarına ek olarak kâr veya zarar durumu ile her ülkede istihdam edilen kişi sayısı gibi bilgiler de yer alacak.

Yıllık 70 milyar Euro zarar

AB verilerine göre şirketlerin vergiden kaçınma uygulamaları Avrupa’ya yıllık 50 ila 70 milyar Euro zarara yol açıyor. Söz konusu yeni düzenleme bu zararı önlemeyi hedeflerken, Avrupa Parlamentosu tarafında görüşmelere liderlik eden Avrupalı milletvekili Evelyn Regner, “Bu anlaşmanın Avrupa’da vergi adaleti ve finansal şeffaflık için yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Uzlaşılan düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor. Onayın ardından üye ülkeler, 18 ay içinde düzenlemeyi ulusal mevzuatlarına aktaracak.