AB, djitalleşme ve iklime 300 milyar euro yatıracak

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği'nin tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, AB ticaretinin büyütülmesi ve iklim değişikliği ile mücadele için 2027 yılına kadar dünya genelinde altyapı, dijitalleşme ve iklim projelerine 300 milyar euro yatırmayı hedefleyen bir plan açıkladı.

"Global Gateway-Küresel Geçit" adı verilen ve AB'nin Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'ne yanıtını oluşturan plan, enerji, ulaştırma, sağlık, dijitalleşme ve iklim ile ağitim ve araştırma alanlarına odaklanacak.

Avrupa Birliği'nin yapacağı bu 300 milyar euro yatırım geri ödemesiz yardımlar, kredi ve garantiler şeklinde gerçekleştirilecek ve finansmanı AB kurumları, hükümetleri ile AB'nin finansal kuruluşları vee ulusal kalkınma bankalarından gelecek.

AB Komisyonu yaptığı açıklamada, "AB, borç sıkıntarı riskini sınırlamak için adil ve iyi şartlar ile finansman sunacak" dedi. Açıklamada, AB'nin "Küresel Geçit" planının bağımlılıklar oluşturmadan diğer ülkeler ile bağ kurmak olduğu vurgulandı.