AB dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı dördüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin son verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla da yüzde 4,6 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, söz konusu dönemde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,8 arttı.

AB ve Euro Bölgesi ekonomisi, 2021 yılı genelinde ise yüzde 5,2 büyüdü.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da 0,7 gerilerken, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 2 yükseldi.

Büyüme oranı önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 1,4, Fransa'da 5,4, İtalya'da 6,4 ve İspanya'da yüzde 5,2 oldu.

AB ve Euro Bölgesi'nde istihdam ise 2021'in dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5, 2020'nin son çeyreğine göre de yüzde 2,1 arttı.